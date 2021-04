CorSera – Dal Pino non si dimette e non esclude denuncia. L’azione di Inter e Juve…

Sette club hanno chiesto le dimissioni al presidente della Lega con una lettera ma servivano almeno otto club per portare l'argomento in Assemblea

Non si esclude una denuncia per diffamazione. Inoltre, spiega il CorSera l'azione dei sette club cadrà nel vuoto perché non si è arrivati alle otto firme che servono per inserire il tema nei punti all'ordine del giorno dell'assemblea. E per la mozione di sfiducia al presidente della Lega servirebbero 14 voti. Gli altri presidenti come Scaroni, Cairo e Giulini si sono schierati a favore di Dal Pino.