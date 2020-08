“Vai Danilo!”. Inter, D’Ambrosio raddoppia. E il labiale lo dimostra: Conte ‘chiama’ il gol

La finale è vicina, il gol di D’Ambrosio (seguito poi dalla rete di Lautaro Martinez) è un’ipoteca sull’atto conclusivo dell’Europa League. L’Inter è vicina al traguardo, ma c’è ancora da soffrire. La rete di testa su calcio d’angolo di D’Ambrosio, però, è una mazzata per le ambizioni dello Shakhtar Donetsk. E dimostra ancora una volta la superiorità nerazzurra sulle palle inattive.

Ventesimo gol stagionale di testa, e per il laterale il momento d’oro continua. In campo, a saltare insieme a lui, c’era praticamente anche Antonio Conte. Che, come dimostrato dal labiale mostrato da Sky Sport, quasi avvertiva che proprio D’Ambrosio stava per combinare qualcosa di speciale. Eh sì, perché nelle immagini si vede l’allenatore nerazzurro urlare qualche istante prima del colpo di testa del laterale: “Vai Danilo!”. Quasi come se il tecnico interista avvertisse l’arrivo del gol. Un curioso episodio che dimostra ancora una volta la sicurezza ormai raggiunta dai nerazzurri.