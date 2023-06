Giocare contro il City ci dà grande autostima e consapevolezza nei nostri mezzi, non sarà facile ma daremo il massimo. Ogni aspetto domani sarà fondamentale, in partite così sono i dettagli a fare la differenza. Servirà un approccio importante, una gara attenta e determinata, metteremo in campo tutto per cercare la vittoria”, le sue parole.