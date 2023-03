Inter, Darmian: “Dopo la sconfitta di Bologna avevamo un solo risultato, vittoria meritata”

"Tre punti importanti, volevamo tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Bologna. Complici le altre partite, avevamo un solo risultato e abbiamo ottenuto una vittoria meritata. Dopo una sconfitta come quella di Bologna c'era voglia di riscatto, perché è stata una sconfitta meritata. Oggi abbiamo ripreso il nostro percorso e dobbiamo continuare così. Il mio ruolo? Sono a disposizione della squadra, cercando di dare il massimo. In allenamento cerco di migliorare alcuni aspetti da terzo di difesa per farmi trovare eventualmente pronto la domenica. Dobbiamo migliorare il nostro rendimento esterno. Giocare a San Siro dà una spinta in più, ma dobbiamo portarla ovunque, sono aspetti in cui dobbiamo migliorare".