Stasera alle ore 18 allo stadio Olimpico si affronteranno la Roma e l'Inter. Per il tecnico giallorosso, che arriva da tre vittorie, c'è la tentazione di modificare il centrocampo per contrastare la forza dell'Inter. Inzaghi sembra avere già scelto la formazione.

"De Rossi oggi dovrebbe continuare a giocare con gli undici che hanno travolto il Cagliari, lunedì scorso. Anche se l’idea di cambiare qualcosa nella mente del tecnico giallorosso c’è. Ed è legata all’eventuale utilizzo in mediana di Bove, uno che «morde» tutti e che corre per tre. In una sfida a centrocampo fondamentale, De Rossi potrebbe anche decidere di alzare Pellegrini al posto di El Shaarawy e di mandare dentro Bove. In panchina, invece, si rivedrà finalmente Smalling, 162 giorni dopo Roma-Milan", spiega La Gazzetta dello Sport.