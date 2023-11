De Vrij: “Mi piace sapere che il mio atteggiamento venga visto e apprezzato”

Titolare al centro della difesa dell'Olanda nel match contro l'Irlanda, Stefan de Vrij giocherà dal primo minuto anche la prossima gara degli Oranje contro Gibilterra. Un periodo decisamente positivo per il difensore dell'Inter, che ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale: "Il nostro rendimento deve aumentare rispetto all'ultima partita. Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo segnato solo una volta. Rimane emozionante giocare con la Nazionale. Penso che sarà una partita in cui avremo molto possesso palla e attaccheremo molto. Di quanto dovremmo vincere? Non è necessario nulla, vogliamo fare più gol possibili".

"Negli ultimi anni abbiamo molti buoni difensori, l'allenatore ha molta scelta. Ecco perché personalmente ero molto ansioso di dimostrare contro l'Irlanda che anch'io ne faccio parte. Inoltre non ci sono stato alcune volte, a marzo e giugno. Alla fine poi le scelte spettano al ct. I complimenti ricevuti per essermi comportato in modo professionale durante il periodo in cui non giocavo? È qualcosa che ho sempre avuto, anche quello diventa un modo di essere. È così che sono sempre stato. Mi piace sentire che questo venga visto e apprezzato".