"Non ho mai detto di essere insoddisfatto del mio ingaggio. O che l’Inter non fosse il club giusto per me quando ho lasciato la Lazio nel 2018. O che alla SEG non è stato permesso di guadagnare nulla dall'accordo. Ho portato alla luce questo caso perché un giocatore deve decidere cosa fare. Non c’era trasparenza, tutto è successo alle mie spalle. Ho scoperto che nel 2018 dietro c'era un altro grande club. In seguito l'ho letto in un database interno della SEG, ma non mi è mai stato detto. Diceva anche che non potevano soddisfare le mie richieste, ma alla SEG non avevo mai fatto alcuna richiesta, semplicemente hanno detto che non avevano notizie di quella società. Prima delle partite importanti, persone della SEG si presentavano senza essere invitate all'hotel dove alloggiavamo con l'Inter. Durante le partite di Champions League si sedevano nella hall perché volevano parlare con me. Mi mandavano continuamente messaggi".