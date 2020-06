Inter, Conte recupera il suo leader in difesa: De Vrij c’è, con lui Skriniar e Bastoni

Manca poco al ritorno in campo dell’Inter. La squadra diè pronta per cercare di ribaltare la sconfitta subito a San Siro contro il Napoli nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Buone notizie per i nerazzurri: De Vrij ce la fa ed è confermato al centro della difesa, insieme a Skriniar e Bastoni. L’olandese ha recuperato e sarà lui a guidare la linea difensiva e non Ranocchia. Candreva eesterni, con Barella e Brozovic in mediana ed, Lautaro-Lukaku.