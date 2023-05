De Vrij, rinnovo sempre più vicino. Entro maggio l’incontro risolutivo: ecco l’idea dell’Inter

Il club nerazzurro parlerà coi giocatori in scadenza di contratto che considera ancora centrali nel progetto. E tra questi sembra esserci anche il difensore

In casa Inter sono tanti i giocatori che si stanno giocando la riconferma in questo finale di stagione. Il club nerazzurro parlerà coi giocatori in scadenza di contratto che considera ancora centrali nel progetto. E tra questi sembra esserci anche il difensore olandese De Vrij.

"Non solo Dzeko, non solo Bastoni. C’è un altro giocatore nell’Inter in scadenza il cui futuro è ancora in discussione ed è quello di De Vrij. Tra l’agente del difensore, Pastorello, e l’Inter sono andati in scena diversi incontri. La fumata bianca pareva vicina già a febbraio, poi c’è stata una frenata dovuta anche al rendimento altalenante di tutta la squadra. Dopo la finale di Coppa Italia, però, si entrerà nuovamente nel vivo. È infatti in agenda un nuovo incontro che nelle idee delle parti potrebbe essere quello risolutivo. L’olandese guadagna attualmente 4,2 milioni di euro, bonus esclusi", riporta La Gazzetta dello Sport.

"L’idea dell’Inter è proporre un rinnovo biennale a cifre leggermente più basse, poco sotto i 4 milioni di euro. C’è ottimismo per la fumata bianca. Perché il difensore non ha mai fin qui preso in seria considerazione altre proposte (ne ha ricevute due dalla Spagna, una dal Villarreal). E anche perché al club e allo stesso Inzaghi non dispiace per nulla l’idea di tenerlo in rosa, nonostante sia stato scavalcato da Acerbi nel ruolo di titolare. De Vrij si era lamentato dello scarso impiego poco più di un mese fa, ma quelle parole sono state poi chiarite con lo stesso allenatore", spiega Gazzetta.