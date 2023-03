De Zerbi, le quote dei bookies: Inter si gioca a 7.50. Davanti c’è solo una squadra

Il tecnico italiano, dopo l’esperienza con lo Shakhtar Donetsk, si è rimesso in gioco alla grande occupando la settima posizione in classifica a meno 7 - con tre partite in meno - del Tottenham attualmente quarto. Proprio gli Spurs, dopo l’addio di Antonio Conte, sono a caccia di un sostituto per la prossima stagione e la panchina londinese sembra la destinazione più probabile per l’allenatore italiano, in quota a 3,50 su Snai, seguita da due italiane come Inter e Roma, ancora incerte sul futuro, offerte a 7,50.