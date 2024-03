Del giocatore nerazzurro il commissario tecnico ha detto: «Sul piano dell'efficienza Thuram ha fatto tanti progressi. Al club gioca in una posizione fissa, come attaccante centrale. Doveva fare passi in avanti e soprattutto è migliorato in termini di efficienza, ha fatto dei progressi. Parliamo di un calciatore giovane. Ha potenziale e si giudica in base alla sua efficacia con i gol là davanti e anche in base agli assist che riesce a fornire ai suoi compagni», ha sottolineato.