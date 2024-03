La Francia si è allenata anche oggi in attesa della sfida contro la Germania di sabato alle 21. Deschamps potrebbe schierare da titolare in attacco Thuram, in ballottaggio con Giroud. Da quanto scrivono i siti francesi l'attaccante dell'Inter è favorito sul milanista: sarebbe lui il centravanti davanti a Mbappé e Dembelé. E anche Pavard, difensore nerazzurro, è favorito su Konaté e dovrebbe giocare al centro della difesa, come gioca con Inzaghi, scrive Le Figaro. Assente Griezmann, chance per Zaire-Emery.