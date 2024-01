De Vrij: “Risultati buoni per noi ma dobbiamo vincere stasera. Calha? Fiducia in Asllani”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Fiorentina-Inter, Stefan de Vrij ha parlato così della sfida del Franchi, molto importante per i nerazzurri: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita, i risultati del weekend sono stati buoni per noi ma dobbiamo vincere stasera. Senza Calhanoglu cosa cambia in impostazione? Anche Asllani è bravo con i piedi in costruzione, l'ha dimostrato quando ha giocato e l'ha dimostrato anche in allenamento. C'è una buona intesa tra di noi, abbiamo fiducia in lui"