De Vrij a Inter TV: “Stasera fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi: tre punti…”

L'Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina in trasferta conscia di dover capitalizzare al meglio le frenate delle avversarie. Ai microfoni di Inter TV Stefan de Vrij ha analizzato la sfida delicata che attende i nerazzurri di Inzaghi: "Dobbiamo essere concentrati: non solo noi in difesa, tutta la squadra come facciamo sempre. Ci vuole una fase difensiva importante stasera. In attacco cercheremo di fare come sempre: fare gol e vincere la partita".