De Vrij: “Derby? Ci abbiamo creduto, è stato bellissimo segnare. Purtroppo contro la Juve…”

Stefan de Vrij è tornato su alcune sfide del campionato prima che la pandemia fermasse tutto. Il difensore olandese ha ricordato proprio l’ultimo match giocato a Torino: “Purtroppo in quella partita la Juve è stata superiore, ha vinto meritatamente. E’ stata una partita diversa, giocata senza tifosi. Ci dobbiamo abituare nel prossimo periodo.”

La gioia di vincere un derby in rimonta: “Nel primo tempo il Milan ci ha messo in difficoltà, siamo andati in svantaggio. Il mister è rimasto tranquillo all’intervallo, Brozovic ci ha aiutato facendo subito gol. Ci abbiamo creduto e poi è stato bellissimo anche segnare, ovviamente. Eriksen? Può diventare decisivo e penso che diventerà decisivo. Ora si sta abituando al gioco, comincia a imparare la lingua. Noi vediamo tutti in allenamento le sue qualità, che è fortissimo. Presto lo vedremo pure in campo”.

La ripresa: “La prima partita è sempre quella più importante, stiamo lavorando per arrivare al meglio quella partita”.

(Dazn)