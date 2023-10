Di Marzio: “Thuram, Inter brava: c’era anche il Milan. E sarebbe arrivato Vicario se…”

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così su alcune delle trattative chiuse e non dall'Inter la scorsa estate sul mercato. "Tanti colpi a 0 dell’Inter? C’è il lavoro della società, che ha dovuto fare i conti con cessioni inevitabili. Quella di Onana ha permesso di fare mercato, da Frattesi e Carlos Augusto a Sommer. Poi si sono colte le opportunità, vedi Cuadrado e Thuram , su cui c’era anche il Milan. L’immediata competitività dell’Inter può fare la differenza nelle scelte dei giocatori oggi.

L’Inter ha preso Audero come vice Sommer. Vicario c’era, se Onana fosse andato via in tempi più brevi sarebbe stato lui il sostituto di Onana. Nel momento in cui poi doveva scegliere, la priorità è sempre stato Sommer, Trubin sarebbe stato il secondo e poi è andato al Benfica", le sue parole.