Calhanoglu a SM: “Inter, voglio giocare sempre. Io regista e da Lukaku a Thuram…”

Vigilia di Champions League in casa Inter. Hakan Calhanoglu ha parlato anche a Sportmediaset in vista della sfida contro il Benfica di domani. “Fisicamente sto bene. Io ho sempre voglia di essere in campo, con la Real Sociedad ero affaticato e abbiamo deciso di riposare, non vedo l’ora di giocare domani a San Siro coi nostri tifosi. Io non c’ero col Benfica, ero infortunato, ma li conosco bene, anche il mio ex allenatore che ho avuto per 3 anni, so come gioca con intensità e pressing alto.