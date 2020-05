Di Marzio: “Tonali, Inter spinge e avanza. C’è l’ok. Ed ecco la posizione su Chiesa”

Sandro Tonali, fortissimamente Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è il primo obiettivo di Beppe Marotta per il centrocampo della prossima Inter. E arrivano notizie positive in tal senso. L’operazione sta procedendo.

“In questo senso, l’Inter è pronta a puntare su di lui: per la dirigenza è il profilo ideale, forte anche dei buoni rapporti tra l’amministratore delegato Beppe Marotta e il presidente del Brescia, Massimo Cellino, e il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. In ogni caso non sarà facile assicurarsi il centrocampista: resta forte la concorrenza della Juventus, inoltre l’entourage del giocatore ha avuto qualche contatto col Barcellona, per quanto sembra essere più probabile una soluzione in Serie A per il futuro”, assicura Gianluca Di Marzio.

L’esperto di mercato di Sky fa il punto anche su Chiesa. “I nerazzurri seguono con attenzione anche Federico Chiesa come colpo giovane italiano, ma al momento la sua valutazione è ritenuta fuori mercato”.