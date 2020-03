Di Canio: “Eriksen? Non è funzionale per Conte. La domanda è: ‘Chi è andato a prenderlo?'”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Di Canio ha detto la sua sul difficile inserimento all’Inter di Christian Eriksen, arrivato a gennaio come grande acquisto nerazzurro e non ancora entrato pienamente nell’idea di calcio di Conte:

“Sarà molto difficile per Conte inserire al meglio Eriksen, e infatti Antonio voleva Vidal. Il cileno è un giocatore che rispecchia a pieno l’idea di mezzala di Conte: sa inserirsi, ha gol, ha carattere. Alla fine, è arrivato un giocatore completamente diverso. Il che non vuol dire peggiore, anzi. Lo abbiamo sempre ammirato in Premier League. Quando sta bene fa impazzire, tocca la palla come pochi. Non è solo elegante, è anche concreto. Ma all’Ajax e con Pochettino al Tottenham ha praticato un gioco completamente diverso da quello di Conte. Sarà difficile, perché ad Antonio a centrocampo piacciono giocatori di sostanza che supportino la manovra offensiva. Allora il dubbio è: chi è andato a prenderlo? Noi lo volevamo in Italia per il suo tasso tecnico, ma non è funzionale per Conte. Spero di sbagliarmi“.

(Fonte: Sky Sport)