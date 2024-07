Sky – Inter, Inzaghi favorevole al colpo Rodriguez. Sondato Hermoso e c’è un’altra soluzione

“Il nome che interessa particolarmente, e che riscontra anche il favore di Inzaghi, è quello dell'ex capitano del Torino Ricardo Rodriguez che si è svincolato dopo 4 stagioni in granata e che in precedenza aveva vestito anche la maglia del Milan. Per lui è pronto un contratto annuale. Fra gli svincolati c'è anche Hermoso, ex Atletico Madrid, che è stato sondato ma che vorrebbe un accordo triennale per approdare in nerazzurro e anche un ingaggio più alto. Un'altra soluzione, parallela a quella del parametro zero, resta l'investimento su un profilo giovane e di prospettiva. La proprietà deciderà in questi giorni quale soluzione scegliere”, si legge.