Dopo le dichiarazioni in conferenza e a Sky, Federico Dimarco ha parlato anche a Sportmediaset. Ecco l’intervista alla vigilia di Atletico Madrid-Inter di Champions League. “Domani sera di insidie ce ne saranno tante. L'unico errore che non dobbiamo fare è entrare in campo con una mentalità diversa dalla nostra quindi dobbiamo fare la nostra gara, quello che abbiamo fatto fino adesso in queste partite”.