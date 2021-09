Inter, Dimarco e l’errore dal dischetto: “Grazie a tifosi e compagni per il supporto”

Il giocatore nerazzurro ha sbagliato dagli 11 metri e poteva dare la vittoria alla squadra di Inzaghi: i tifosi lo hanno rincuorato

Eva A. Provenzano

È stata una battaglia durissima contro l'Atalanta e poteva essere anche sconfitta. Ma Inzaghi ha smosso la serata e l'Inter con i cambi e tra i giocatori che sono entrati in un secondo momento nella gara contro la formazione di Gasperini c'è stato anche Federico Dimarco. Barella gli ha dato la palla e il suo tiro ha messo in difficoltà Musso, poi Dzeko ha ribattuto in rete, così è arrivato il pari. Non sembrava vero quando è stato dato ai nerazzurri un rigore. È andato Federico a tirarlo. E ha stupito un po' tutti.

Per scelta di Inzaghi, come lui stesso ha ammesso. E perché "in allenamento li aveva tirati benissimo". In campo non c'erano più né Lautaro e né Calhanoglu. Lui si è preso la palla e si è messo addosso un coraggio non indifferente. Quello che hanno le persone che amano spassionatamente qualcuno o qualcosa. E Dimarco ama l'Inter, da quando è ragazzino. La considera casa sua.

Tifoso, giocatore delle giovanili, ora in prima squadra. Se l'è presa sul campo una chance nerazzurra e il mister è felice di dargliela. C'era tutto per la serata che aspetti da una vita. Quella che hai sempre sognato.

Il rigore con l'Atalanta però lo ha sbagliato. Poteva essere la sera del compimento di una favola bellissima: lui, la Curva Nord, la squadra del cuore, la vittoria all'ultimo minuto. Ma la traversa si è messa di mezzo. Una disperazione per i tifosi . E per lui che però a fine gara ha razionalizzato. Ha ripreso il coraggio in mano di nuovo e ai microfoni ha spiegato come e perché. "Non temo di metterci la faccia - ha detto - mi dispiace non aver segnato e sono contento perché tifosi e compagni mi hanno subito rincuorato".

Sui social ha ribadito quanto detto nel post partita: "Stasera vorrei solo dire grazie ancora una volta ai tifosi e ai miei compagni per il supporto".

I cuori nerazzurri a farsi forza appaiono sui social subito dopo la partita e sono un messaggio, di ringraziamento, di consapevolezza. I rigori non li sbaglia solo chi non li tira. La strada è lunga e ci sarà tempo di rifarsi. Perché certe storie possono solo finire bene. Prima o dopo.