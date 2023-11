Dimarco: “Il gol? Ho prima visto Denzel, poi il portiere fuori. Obiettivo? Decidete voi”

«Non ero partito benissimo, ho sbagliato cose che non sbaglio, contavano i tre punti per rimanere in vetta e l'abbiamo fatto. Meglio così. Volevamo arrivare primi allo scontro con la Juve ma dobbiamo pensare partita per partita. Ora pensiamo alla Nazionale e poi al big match con la Juve. Striscia convincente, Inter forte? Siamo un bel gruppo, siamo forti, profondi, possiamo intercambiarci tanto ed è un bene, possiamo continuare su questa strada per cercare di raggiungere gli obiettivi. Quali sono? Decidetelo voi», ha detto l'esterno nerazzurro ai microfoni di DAZN..