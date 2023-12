Trevisani: “Inzaghi l’allenatore più cresciuto. Da Dimarco a Calha: fa rendere tutti al meglio”

In Inter-Bologna dopo il gol di Zirkzee prende e fa quattro cambi tutti assieme, in Inter-Roma aspetta la partita, lascia in campo Lautaro e Thuram finché non arriva la vittoria della partita. Quella calma che Inzaghi sta dimostrando, quella crescita, la squadra la sente, la percepisce e diventa più forte ed è una cosa troppo importante per l'Inter. C'è anche da sottolineare una cosa sui giocatori: il fatto di togliere Handanovic dalla porta dell'Inter per mettere Onana che ha fatto bene all'Inter e non sta facendo bene al Manchester United. Darmian è diventato un braccetto fantastico, ormai lo diamo per scontato, ma è una roba che ha fatto Inzaghi. Carlos Augusto faceva il braccetto con Stroppa al Monza e lo ha fatto sempre male. Ha fatto il braccetto a Napoli contro Politano che è una furia e lo ha fatto molto bene. In quel ruolo ci ha messo anche Dimarco. Ha creduto in Dimarco per il dopo Perisic, e non ci credeva forse neanche Dimarco di diventare un giocatore di questo livello.