La Fiorentina dura 20′, poi Dimarco mette la quinta. L’Inter ha picconato la viola sulla destra

Nei primi 20' della gara con la Fiorentina, l'Inter non riesce a sfondare e sembra quasi una partita difficile. Poi si sblocca e iniziare a macinare gioco e occasioni da gol a ripetizioni. La viola non c'è più, Sommer forse costretto a una sola parata in tutta la partita. In particolare brilla Dimarco, dal suo cross la palla per Thuram che sblocca il match.