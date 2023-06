Sky – Inter non può comprare Lukaku, prestito unica soluzione. “C’è speranza perché…”

Il futuro di Romelu Lukaku . Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, dall’esterno della sede dell’Inter ha fatto il punto su Big Rom, che tra 10 giorni tornerà al Chelsea dopo la stagione in prestito in nerazzurro.

“Lukaku? Si è pentito di lasciare l’Inter per andare al Chelsea, si è pentito, è tornato riducendosi l’ingaggio. Quest’anno servirà la stessa cosa: non è un’operazione semplice, il Chelsea ha detto di aspettare di fronte all’offerta di prestito nerazzurra. La volontà del club inglese è infatti quella di cederlo. Sarà fondamentale la volontà del giocatore, in Arabia o altrove il Chelsea potrebbe trovare soluzioni più interessanti. L’Inter non può comprare il cartellino al momento, può prenderlo in prestito. Non è semplice, il fattore che può lasciare speranza è che Lukaku vuole l’Inter e l’Inter vuole Lukaku”, le parole del giornalista.