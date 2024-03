"Non bisogna mollare di un centimetro, pensando partita per partita. Da qui a fine campionato saranno tutte finali, a partire dall'Empoli dopo la sosta. Record? Sinceramente non ci pensiamo, pensiamo gara per gara, non conta fare il record di punti, ma chiudere la pratica il prima possibile. Modulo in Nazionale? Non mi cambia niente: ovvio che nel 3-5-2 mi trovo meglio, perché ci gioco tutto l'anno con l'Inter. Ma l'importante è onorare la maglia".