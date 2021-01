Inter, cambia il direttore finanziario con Bc Partners? “Spunta un altro ex Juve”

“In Tifosy Ltd, consulente di BC Partners per acquisire l’ Inter da Suning, figura chiave è Marco Re: ex direttore finanziario della Juve dal 2018 al luglio 2020. Già dirigente bianconero ai tempi di Marotta. Sarà il prossimo direttore finanziario dell’Inter al posto di Tim Williams?”.

E’ il quesito che si ponte Franco Vanni di Repubblica. Tim Williams si è dimesso qualche settimana fa dal suo ruolo di direttore finanziario dell’Inter per motivi personali e cioè per fare ritorno in Inghilterra. Sarà l’ex bianconero, che fa parte della società di consulenza che assiste Bc Partners nella trattativa con Suning, a prendere il suo posto?