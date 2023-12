Djalò, due ostacoli per l’Inter. Taremi, il club ha incassato la sua preferenza. A gennaio…

Cogliere le occasioni. È un'espressione che Beppe Marotta usa spesso quando parla del mercato dell'Inter . E le occasioni sono spesso parametri zero. Zielinski , Djalò , Taremi sono un tris di svincolati che la dirigenza nerazzurra è pronta a regalare ad Inzaghi. Sul polacco, l'Inter ha accumulato un certo vantaggio anticipando la concorrenza, per quanto riguarda invece Djalò, al momento sono due gli ostacoli: la Juve e il Lille. "La questione è sostanzialmente temporale. L’Inter, infatti, parte dal vantaggio di aver cominciato il corteggiamento con il difensore più di un anno fa. C’è anche una base di intesa già raggiunta. Il nodo, semmai, è il Lille. Davanti alla prospettiva di perdere Djalò a fine stagione, senza incassare nemmeno un euro, infatti, la squadra francese vorrebbe cederlo subito".

"La Juventus si è fatta avanti, ma non ha ancora affondato il colpo. La richiesta si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Nel caso, dipenderà dalle intenzioni del portoghese: aspetterà l’Inter il prossimo anno oppure si farà convincere ad anticipare l’addio? In viale Liberazione sono convinti di aver già fatto parecchio. In ogni caso, non verrà fatta alcuna asta".