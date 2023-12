Inter, rinnovi: in tre pronti a firmare, dettagli e cifre. Il club ha accelerato perché…

Non solo movimenti in entrata, in casa Inter si lavora da tempo anche ai rinnovi e per i primi accordi, come sottolinea il Corriere dello Sport, siamo ormai in dirittura d’arrivo. Per quanto riguarda i vari Mkhitaryan, Darmian e Dimarco mancano soltanto gli annunci. "In merito ai primi due, peraltro, l’Inter si è ritrovata obbligata a ratificare i nuovi contratti prima del 31 dicembre, visto che con l’inizio del 2024 il calcio non potrà più beneficiare delle agevolazioni fiscali contenute nel Decreto Crescita. Prova ne sia che per il difensore si è deciso di anticipare la clausola, che avrebbe comunque garantito il rinnovo automatico dopo un certo numero di presenze. Ad ogni modo, sia l’armeno (quasi 35 anni) sia per l’azzurro (34) il prolungamento sarà annuale, sostanzialmente alle stesse cifre dei contratti attuali, vale a dire, rispettivamente, 3,6 e 2,5 milioni".