Djorkaeff: “Conte? Dura vederlo all’Inter all’inizio, ma ora è interista al 100%”

L'ex giocatore dell'Inter ha parlato della capolista di Serie A, ma anche dell'attaccante nerazzurro e del trequartista danese

Andrea Della Sala

Nel giorno del suo compleanno e di quello dell'Inter, Youri Djorkaeff ha parlato a Gazzetta.it del momento della squadra di Conte e del grande lavoro che sta facendo il tecnico nerazzurro:

CONTE - “Mi piace, sta svolgendo un ottimo lavoro. Sarò onesto: all’inizio ho faticato a immaginarlo sulla nostra panchina, nel tempo è stato bravo a comprendere fino in fondo il significato di indossare questi colori. Non è cambiato a livello caratteriale, è rimasto lo stesso facendo capire a tutti che era venuto a Milano con una missione: vincere. Ok, in passato è stato un simbolo della Juventus, ma oggi non conta. Sta dando tutto se stesso ed è interista al 100%”.

LUKAKU - “Corre, lotta, si adopera anche in fase di non possesso… Tutto ciò è fondamentale per un gruppo: se davanti hai uno così, per i compagni diventa più semplice. Sta acquisendo sempre più fiducia, quella che con il Belgio non è mai mancata. Ora ce l’ha anche all’Inter: attualmente, senza dubbio, è uno dei 10 migliori attaccanti in Europa”.

nERIKSEN - "Non è mai facile arrivare in un club come l’Inter e in uno stadio come San Siro, magari sold-out: se non fai subito bene, puoi pagare qualcosa. Magari il fatto di non avere il pubblico presente in tribuna può avere inciso. In ogni caso, se un giocatore è forte, prima o poi viene fuori”.

