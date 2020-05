Sky – Inter, presto pronto il nuovo albergo di Appiano. Domani tamponi per tutti. Marotta…

L‘Inter, con le dovute precauzioni in tempo di coronavirus, è tornata ad allenarsi nella struttura di Appiano Gentile. Come riportato da Sky Sport, l’allenamento mattutino è tutt’ora in corso, sotto lo sguardo attento dell’amministratore delegato Beppe Marotta. Come riferisce l’emittente, nella mattinata di domani giocatori e staff tecnico effettueranno i tamponi. Le precauzioni, comunque, non si limiteranno ai tamponi. Dovendo restare in ritiro per almeno 14 giorni, infatti, si pone anche il problema del pernottamento. In questo senso, essendoci ad Appiano poco meno di 30 stanze, l’Inter si appoggerà a una struttura alberghiera nelle vicinanze che possa ospitare chi non potrà restare alla Pinetina per la notte.

A causa dell’emergenza sanitaria, la realizzazione del nuovo albergo all’interno di Appiano ha subito dei rallentamenti. Sarebbe dovuto essere pronto in questi giorni, verrà ultimato nei prossimi mesi. Così da poter ospitare squadra e staff tecnico, che provano a ripartire e a mettersi questa emergenza alle spalle.

(Fonte: Sky Sport)