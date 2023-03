Champions League, alle 12 il sorteggio dei quarti: dove vederli in diretta in tv e streaming

Fra poco meno di un'ora (alle 12) Inter , Milan e Napoli conosceranno le loro avversarie nei quarti di finale di Champions League. L'attesa è spasmodica, anche e soprattutto fra i tifosi nerazzurri, che non vivevano queste emozioni da 12 anni, ovvero dal lontano 2011. Un'attesa dettata dal fatto che il 'pericolo' di derby è piuttosto concreto. Oltre alle italiane, restano in corsa Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e Benfica. Dove sarà possibile seguire in diretta tv e streaming gli accoppiamenti?

Il sorteggio sarà trasmesso su Sky Sport24, Canale 20 Mediaset e in streaming su Sky Go, Now Tv e Amazon Prime Video. Le gare di andata dei quarti di finale di Champions League sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, con i ritorni dopo appena una settimana, cioè il 18 e il 19 aprile.