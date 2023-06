Ds Aarhus: “Bisseck via? Non è una sorpresa. È forte e sostituirlo è quasi impossibile”

Yann Bisseck è pronto a tuffarsi nel mondo Inter. Come anticipato da FcInter1908.it , da tempo il club nerazzurro aveva messo gli occhi sul difensore e l'affare (con il pagamento della clausola di 7 milioni) è ormai prossimo alla chiusura. "Il fatto che Yann Bisseck verrà ceduto non è qualcosa che ci sorprende. Abbiamo visto da tempo che probabilmente verrà venduto quest'estate, è così bravo e c'è molto interesse per lui. Si tratta di essere ben preparati", afferma Stig Inge Bjørnebye, ds dell'Aarhus.

"È chiaramente un vantaggio vendere i giocatori a un buon prezzo. I soldi servono, sono anche un aiuto per noi quando dobbiamo portare altri giocatori. È importante non pensare che possiamo semplicemente sostituire Yann Bisseck, perché è quasi impossibile. Ma dobbiamo coinvolgere persone che si adattino al modo in cui vogliamo giocare. Non dovremmo inseguire un sostituto diretto che possa fare tutto allo stesso modo, perché è molto difficile. Ma dobbiamo lavorare per continuare a crescere".