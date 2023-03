Ds Empoli: “Baldanzi, restare può fargli bene. Su Vicario e Parisi dico che…”

A La Nazione, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha parlato di tre nomi recentemente accostati anche all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro dei giocatori: “ Vicario sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo contenti di come Perisan lo sta rimpiazzando. Purtroppo ha preso una botta in un punto molto delicato, ha un ematoma e il riassorbimento è un discorso soggettivo. Siamo agli sgoccioli, ma non è semplice date tempi. Ci auguriamo che la prossima settimana ricominci a fare qualcosa, ma col Lecce non ci sarà”.

PARISI E BALDANZI - “L’agente di Parisi ha detto che andrà via? Non voglio entrare nel merito delle parole, dico solo che il ragazzo è attaccatissimo alla maglia e resta concentrato sul presente. In estate ha rifiutato un’offerta per restare qui. Baldanzi? Anche io penso che restare un altro anno possa fargli solo bene, ma lo pensavamo anche per Viti. Nel momento in cui si presenta un’occasione va valutata. Sono tutti discorsi che al momento sono prematuri”.