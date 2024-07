Dt Udinese: “Bijol? Mi stupirei se l’Inter non lo apprezzasse. Arrivasse un’offerta…”

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva, in cui ha parlato anche di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni su Jaka Bijol, accostato anche all’Inter per la difesa. “Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore degli europei.