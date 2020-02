Inter, dubbi sul riscatto di Sanchez: arriverà uno svincolato, il favorito è Mertens

Titolare ieri sera in occasione del derby contro il derby, Alexis Sanchez sta lentamente recuperando la forma migliore dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box a lungo. Arrivato in estate in prestito dal Manchester United, l’attaccante cileno non è ancora certo di poter proseguire la sua avventura in nerazzurro: la dirigenza interista deve decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto, e nel frattempo valuta diverse alternative. Secondo il Corriere dello Sport, il principale indiziato rimane Dries Mertens:

“In ottica mercato estivo, siccome l’Inter vuole un parametro zero, sono invece risalite in maniera decisa le quotazioni dell’attaccante belga del Napoli. Per avere Sanchez, finora limitato dall’operazione, bisognerebbe trovare un accordo con lo United per acquistare il cartellino e il suo ingaggio (12 milioni netti) è fuori mercato. Mertens insomma può essere un sostituto a buon mercato. Per convincerlo serve un biennale da 5 milioni netti più commissioni. Marotta e Ausilio sono tornati a pensarci con grande insistenza, ma lo stesso Napoli non ha abbandonato l’idea di confermarlo e pure il Monaco ci pensa“.