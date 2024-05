"L’errore di Dumfries contro il Sassuolo sarà pure figlio della scarsa tensione dopo i bagordi scudetto, ma non è il primo capitombolo dell’olandese: l’Inter si aspettava un’esplosione che Denzel non ha avuto. Va aggiunto pure che l’esterno ha inizialmente sparato troppo in sede di rinnovo (voleva 5 milioni di stipendio...) e, nonostante sia poi venuto a più miti consigli, non ha ancora trovato l’accordo per allungare il contratto in scadenza 2025", sottolinea La Gazzetta dello Sport.