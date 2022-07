CdS – Dybala, oggi incontro con la Roma: pressing Mourinho, ore decisive. L’Inter…

"Uno dei tanti ritardi aerei di questo drammatico - per chi viaggia - periodo ha imposto un inatteso rallentamento alla trattativa tra la Roma e Dybala che ieri aveva subìto una altrettanto sorprendente accelerazione. A pretenderla, naturalmente José Mourinho: voleva Paulo già domani nel ritiro dell'Algarve , l'«ora o mai più» del tecnico portoghese, che una settimana fa ha avuto un breve colloquio telefonico col giocatore, ha indotto Tiago Pinto a promuovere l'incontro nelle intenzioni risolutivo. Il manager Carlos Novel, che si trovava in Spagna, è così dovuto rientrare in Italia per raggiungere Jorge Antun e compagnia. Ma, sotto strike, è arrivato a Torino soltanto nella notte. L'offerta che Pinto dovrebbe presentare oggi è in linea con l'attuale mercato e con la situazione di Paulo, che venerdì aveva perso anche l'opzione - soltanto ipotetica - del Manchester United: ten Hag gli ha preferito Christian Eriksen".