Dybala-Inter? Frase sibillina scappata a Marotta. E quel messaggio subito dopo…

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala, che a giugno dirà addio alla Juventus a zero

“Stuzzicato su un interessamento dell'Inter su Dybala, Marotta si è fatto piuttosto scappare una frase sibillina: «Là davanti per ora siamo a posto e abbiamo anche giovani interessanti a giro come Satriano. Non entro nella situazione di Dybala che tra l'altro non è l'unico giocatore a parametro zero della Juventus, del Milan e dell'Inter». Voleva forse lanciare un messaggio a Bernardeschi, un elemento che potrebbe essere utile al progetto italiano che l'ad ha in mente?”, si legge.