Quello che rappresentava un sogno per l'Inter nell'estate 2022, è ora realtà alla Roma: Paulo Dybala e Romelu Lukaku insieme. Il Messaggero ripercorre quei giorni in casa Inter, quando si progettava di provare a prendere entrambi: "Dopo l'annuncio dell'addio alla Juventus, il passaggio della Joya a Milano sembrava imminente tanto che il summit dell'8 giugno, tra gli agenti di Paulo e la dirigenza interista direttamente all'interno della sede nerazzurra, veniva considerato il preludio alla fumata bianca.

Proprio mentre si sta completando il trasferimento, Marotta capisce che c'è la possibilità di strappare Lukaku in prestito al Chelsea e riformare così la Lu-La. Per qualche giorno la pazza idea è prenderli entrambi. Ma Zhang, spaventato dagli ingaggi, pone il veto: o uno o l'altro. La scelta di Inzaghi cade sul belga. L'argentino, illuso, aspetta qualche giorno. Poi stufo opta per il passaggio alla Roma".