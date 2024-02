"Sommer-Pavard-Acerbi-Bastoni rischia di essere un ritornello di quelli che nella storia dell’Inter si ricorderanno a lungo, di quelli da calcio d’altri tempi. C’è tutto, in queste quattro facce. C’è tanto anche in quelli che sono dietro. Bisseck sorprendente quando chiamato in causa, De Vrij tornato ai vecchi livelli. Darmian inattaccabile quando impiegato dietro. E allora, al netto della grande qualità individuale, il segreto è nella totalità della ricetta più che nei singoli ingredienti. Inzaghi ha messo su la miglior fase difensiva d’Europa: nessuno, nei cinque top campionati, ha incassato meno reti dell’Inter. E, restando alla Serie A, solo la Roma di Fabio Capello del 2003-04 aveva subito la miseria di 10 gol in 23 partite di campionato. Tra i record che sta scrivendo questa squadra, quelli difensivi hanno un posto grande così. Tanto che Sommer s’è messo in testa di diventare il portiere con più clean sheet di sempre. Il primato oggi appartiene a tre portieri, tutti con 21 partite da imbattuti: Buffon due volte (Juve 2011-12 e 2015-16), De Sanctis (Roma 2013-14) e Provedel (Lazio 2022-23). Sommer è già a quota 14, in perfetto ritmo per prendersi il primo posto", analizza La Gazzetta dello Sport.