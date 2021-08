Repubblica – Dzeko, Marotta conta di averlo a parametro zero. Visite mercoledì?

L'attaccante della Roma è il primo rinforzo per l'attacco dell'Inter dopo la partenza di Lukaku

Lukaku è partito per Londra, dove firmerà il suo nuovo contratto con il Chelsea. Intanto l'Inter lavora per completare il reparto offensivo dopo la partenza del belga. Dzeko è sempre più vicino e sarà il primo arrivo per l'attacco di Inzaghi.

"La società nerazzurra conta entro le prossime 24 ore di chiudere per l'attaccante giallorosso, Inzaghi lo aspetta. Dzeko ha detto sì ad un biennale da 5 milioni di euro a stagione. È in attesa, Dzeko, che i due club trovino l'accordo definitivo, prima di poter partire in direzione Milano. I contatti tra Roma e Inter sono frenetici: Lucci - procuratore del bosniaco - sta facendo da intermediario nella trattativa. Marotta conta di poter prendere il calciatore a parametro zero, mentre la società giallorossa vorrebbe un piccolo indennizzo di 4 milioni di euro: si chiuderà a 2, con Dzeko, che potrebbe svolgere le visite mediche con l'Inter nella giornata di mercoledì", riporta Repubblica.