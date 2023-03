GdS – Inter, lombalgia per Dzeko: è da rivalutare. Le sensazioni sullo stop

Le sensazioni di casa Inter sulle condizioni di Edin Dzeko . La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sul bosniaco, tornato nelle scorse ore ad Appiano Gentile dopo gli impegni con la sua nazionale per le qualificazioni ai prossimi Europei:

"Dalla convocazione con la Bosnia è invece tornato con un po' di lombalgia l'attaccante ex Roma. Edin lunedì è stato visitato e andrà rivalutato tra 48 ore dopo un po' di terapie specifiche. Considerando che si va verso un aprile con molti impegni, non c'è la volontà di affrettare il recupero di Dzeko, ma il problema non sembra comunque serio", si legge.