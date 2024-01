EDICOLA – Tuttosport, rosicata potentissima. Titolo veramente imbarazzante

Non è andata giù alla redazione di Tuttosport la vittoria dell'Inter in casa col Verona dopo il gol nel finale di Frattesi e il rigore sbagliato da Henry

Non è andata giù alla redazione di Tuttosport la vittoria dell'Inter in casa col Verona dopo il gol nel finale di Frattesi e il rigore sbagliato da Henry negli ultimi secondi di gara. Ecco come ha titolato il quotidiano torinese: "Campioni d'inVARno. Altro errore, altra bufera: da annullare il 2-1 dell'Inter. Sogliano, ds del Verona, accusa: "Hanno deciso dall'alto"". Scrive poi il giornale: "Impunita la gomitata di Bastoni a Duda nell'azione che porta al 2-1 di Frattesi al 93'. Il dirigente gialloblù: "Impossibile non vederla, qualcuno più in su del VAR ha stabilito che doveva finire così". Fabbri e Nasca saranno fermati. Al 100' Henry sbaglia il rigore del 2-2, Acerbi e Dimarco gli esultano in faccia".