Eriksen, classe e giocate di un altro livello: “Visione superiore, andate a rivedervi i…”

Christian Eriksen, molto probabilmente, partirà dalla panchina anche contro lo Shakthar. Ma il danese sta entrando sempre più convinto negli spezzoni che gli concede Antonio Conte. E’ diventato un’arma a gara in corso e probabilmente lo sarà anche lunedì.

“Quando è entrato contro il Bayer Leverkusen, lo ha fatto bene: gli manca qualcosa in fase di interdizione e di intensità, ma quanto a classe è… un professore. In una squadra con D’Ambrosio esterno destro (dunque con un elemento più “bloccato” rispetto a Moses e Candreva), sente di avere le spalle coperte e può fare la differenza buttarsi dentro come piace a lui. Per capirlo riguardatevi i passaggi che ha fatto lunedì a Moses e Sanchez. Nell’Inter un altro con la sua visione e i suoi tempi di gioco non c’è“, sottolinea il Corriere dello Sport.