Eriksen, tocca a te: Conte sceglie la qualità. E c’è già un precedente con la Juventus

Una tentazione che sta assumendo sempre più i contorni di una scelta definitiva: secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, in vista del match di questa sera contro la Juventus Antonio Conte starebbe pensando di affidare a Christian Eriksen una maglia da titolare al posto dello squalificato Vidal.

Conte ci pensa: ballottaggio con Gagliardini

Così scrive il Corriere dello Sport: “Christian Eriksen per cercare l’impresa a Torino. Senza lo squalificato Vidal, Antonio Conte è orientato a giocarsi la carta del danese nel ruolo di mezzala. Ieri pomeriggio l’ex Tottenham è stato alternato in quel ruolo con Gagliardini, ma l’idea è quella di dare un’iniezione di qualità alla mediana per provare a mettere in difficoltà la Signora. Sperando anche in una punizione dal limite, la specialità del nativo di Middelfart“.

Il precedente che fa ben sperare

“Eriksen in carriera ha già segnato ai bianconeri: è successo praticamente 3 anni fa, per la precisione il 13 febbraio 2018, nell’andata degli ottavi di Champions quando gli Spurs pareggiarono a Torino per 2-2. Vorrebbe ripetere una simile prodezza per andarsi a giocare la finale di una manifestazione dove è stato protagonista contro la Fiorentina (titolare al Franchi da regista basso) e il Milan (suo il gol qualificazione nel recupero)“.