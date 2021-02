Coppa Italia, Conte sceglie l’Inter migliore: un solo ballottaggio, scelto sostituto Vidal

Come ovvio che sia, Antonio Conte non è intenzionato a fare calcoli domani sera all’Allianz Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L’Inter parte dall’1-2 di San Siro e deve fare l’impresa. Ecco perché l’allenatore nerazzurro manderà in campo la squadra migliore. Scrive Tuttosport:

Darmian e Young, unico ballottaggio

“Per tutti questi motivi, l’Inter, nonostante il risultato dell’andata, ci proverà: turnover ridotto all’osso (con Darmian e Young che si giocano una maglia sulla sinistra per far rifiatare Perisic, titolare a Firenze), mentre gli altri cambi saranno forzati causa squalifiche. Per Sanchez (che probabilmente non avrebbe comunque giocato) ci sarà Romelu Lukaku, mentre il posto di Vidal dovrebbe essere preso da Roberto Gagliardini“.

(Fonte: Tuttosport)