Sky – Inter, problema al ginocchio per Eriksen: a rischio per la gara col Torino

Problema fisico per Christian Eriksen: il centrocampista danese dell'Inter è a rischio per la trasferta di Torino di domenica

Dopo Arturo Vidal , Antonio Conte rischia di perdere anche Christian Eriksen a due giorni dalla sfida contro il Torino . Il centrocampista danese dell' Inter è in dubbio per la gara in programma domenica alle 15:00 all'Olimpico 'Grande Torino'.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Eriksen ha lavorato a parte sia nell'allenamento di ieri che in quello di oggi a causa di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Il danese sarà valutato domani in vista della gara contro la formazione di Davide Nicola: anche in caso di convocazione, difficile vederlo nella formazione titolare. Per la sfida contro i granata si scalda Roberto Gagliardini, pronto a completare il trio di centrocampo con Brozovic e Barella.