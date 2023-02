ESCLUSIVA Curatolo: “Felice per gol e vittoria. Il ruolo? A me basta giocare”

L'attaccante dell'Inter Primavera ha parlato ai nostri microfoni al termine del match vinto contro il Torino

Fabio Alampi

Vittoria important per l'Inter di Chivu, che batte 2-0 il Torino e prosegue la propria risalita in classifica. Dennis Curatolo, attaccante della Primavera nerazzurra e autore del secondo gol di giornata, ha parlato al termine del match ai microfoni di Fcinter1908: "Una partita tosta, contro una grande squadra, sia fisicamente che a livello di gioco, erano quasi tutti più grandi di noi, con tanti 2003, noi avevamo tanti 2005. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo ma siamo riusciti a passare in vantaggio, poi nel secondo il mister ci ha dato la scossa e siamo entrati con una marcia in più".

Un gol molto importante per te.

"Sono molto felice per il gol, ma ovviamente di più per la vittoria, il Torino è una grande squadra. Io cerco di fare il meglio possibile, anche largo a sinistra che non è tanto nelle mie corde, ma cerco di aiutare la squadra, poi le occasioni che arrivano provo a sfruttarle al 100%".

Ultimamente stai giocando spesso largo a sinistra. Come ti trovi in questa posizione?

"Mi trovo bene, a me basta che gioco e sono felice. In allenamento do il 100% e so che devo migliorare ancora molto per fare quel ruolo. Se il mister mi vede lì vorrà dire che giocherò lì".

Tra 3 giorni sarete di nuovo in campo per il match di Coppa Italia contro la Sampdoria.

"Mercoledì sarà un'altra partita difficile, loro sono una buona squadra. Cercheremo di dare tutto e di vincere, anche perchè è l'unica coppa che ci rimane oltre al campionato. Vogliamo passare il turno e giocarcela fino alla fine".